لفتت حماية أمنية متقدمة لنائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي، مواقع التواصل الإجتماعي، لكونها أول حماية من هذا النوع لمسؤول سوداني بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.
ونشرت صفحة “أنصار القيادة العامة للجيش ” صورة علقت عليها: في افطار قوات الدعم السريع، الذي أقيم بالخرطوم، الأسبوع الماضي و شهده الفريق أول حميدتي، شد الإنتباه أحد افراد الحراسة الخاصة به، يحمل حقيبة يد أشبه بحقيبة الأكواد النووية التي تكون مصاحبة لطاقم حراسة الرئيس الأمريكي في جميع تحركاته.
ويعود سر الحقيبة إلى انها حقيبة دفاعية تفتح في اقل من ثانية وتتحول إلى ستارة مضادة للرصاص يتم بها حماية الشخصيات الهامة من الرؤساء والزعماء.
وكانت قد شوهدت ذات “الحقيبة” في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي ” نيكولاس مادور” ففي ثوان معدودة ظهرت الحراسة بستارات مشابهة لحمايته لحين سحبه من المنصة.
وذهبت التحليلات بحسب رصد “أخبار الخليج 365” إلى أهمية “حميدتي” من قبل قوى دولية للحفاظ عليه لدور مستقبلي في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة : تفاصيل حماية أمنية متطورة ل حميدتي تلفت مواقع التواصل وترسم له دوراً مهماً في المرحلة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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