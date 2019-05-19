تيار نصرة الشريعة يعلن استعداده للتعاطي مع مستجدات الاوضاع في البلاد

دعا تيار نصرة الشريعة ودولة القانون جماهيرها في العاصمة الخرطوم والولايات ليكونوا على اهبة الاستعداد للتعاطي الفاعل والعاجل مع جميع المستجدات. وحث في تعميم صحفي اليوم الأحد قواعدها الشبابية عدم الانجرار وراء اي إستفزازات والالتزام التام بالسلمية قولا وعملا حتى تحقق الثورة اهدافها في سودان يسع الجميع ويحفظ للبلاد هويتها وقيمها الفاضلة .

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