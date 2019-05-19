تحسن في انسياب حركة السير بعد انتشار شرطة المرور

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تفقد اللواء شرطة طارق عطا مدير الإدارة العامة للمرور المكلف مساء يوم (الأحد) تقاطعات الشوارع الرئيسية ومداخل الجسور النيلية ،ووقف على حركة السير والجهود المبذولة لتقليل الإزدحام بالعاصمة القومية وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ المسارات البديلة التي من شأنها تخفيف الضغط المروري.

وأكد اللواء طارق بحسب – إعلام شرطة ولاية الخرطوم – الإنتشار الكثيف لمنسوبي شرطة المرور خاصة أوقات الذروة لتمكين المواطنين من الوصول لمنازلهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى سعي إدارة المرور إلى تقديم كافة الخدمات المرورية لمستخدمي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة بصورة جيدة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)