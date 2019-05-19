رئيس المجلس العسكري يلتقي وزير الخارجية الإريتري

التاريخ: 19-مايو-2019
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التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري يوم (الأحد) وزير خارجية إريتريا عثمان صالح.
وأوضح وزير الخارجية الإرتري في تصريح صحفي أنه أجرى لقاءً مثمراً وبناءً مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأبان أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده في الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وما يمكن أن يفضي إليه من سلام واستقرار .
وقال وزير الخارجية الإرتري بحسب الصيحة الآن – إن اللقاء تناول اتفاق السلام بين أرتريا وإثيوبيا واتفاقية التعاون بين إثيوبيا وأرتريا والصومال بما يدفع بعجلة التعاون بين البلدان الثلاثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية .
وأعرب عن أمله بأن تفضي عملية التغيير في السودان إلى توطيد علاقات البلدين وتحقيق مصالح الشعبين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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