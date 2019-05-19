قلق وسط تجار الدولار بعد الوديعة السعودية

ساد القلق وسط تجار الدولار بعد الاعلان عن ايداع مبلغ 250 مليون دولار من السعودية في خزانة بنك السودان المركزي. وقال متعاملون أن التجار توقفوا فوراً عن البيع والشراء بمجرد اعلان خبر الوديعة. وتوقع مراقبون انخفاض اسعار العملات الاجنبية حال استمرار تدفق الودائع من السعودية والإمارات علي البنك المركزي.
وإستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات أسبوع أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية وذلك مقارنة مع سعر يوم الخميس. وسجل الدولار يوم الأحد 19 مايو 2019 في السوق الموازي، الى 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
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