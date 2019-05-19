تحسن في انسياب حركة السير بعد انتشار شرطة المرور

تفقد اللواء شرطة طارق عطا مدير الإدارة العامة للمرور المكلف مساء اليوم (الأحد) تقاطعات الشوارع الرئيسية ومداخل الجسور النيلية ،ووقف على حركة السير والجهود المبذولة لتقليل الإزدحام بالعاصمة القومية وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ المسارات البدليلة التي من شأنها لتخفيف الضغط المروري.



وأكد اللواء طارق حسب – إعلام شرطة ولاية الخرطوم – الإنتشار الكثيف لمنسوبي شرطة المرور خاصة أوقات الذروة لتمكين المواطنين من الوصول لمنازلهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى سعي إدارة المرور إلى تقديم كافة الخدمات المرورية لمستخدمي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة بصورة جيدة .

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