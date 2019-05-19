عاجل.. تفجير مزدوج يهز العاصمة الصومالية مقديشو

هز تفجيران قويان، الأحد، العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر، للأناضول، إن التفجير الأول نتج عن سيارة ملغومة كانت مركونة على تقاطع يفصل بين فندقي “منه” و “SYL” في حي حمرويني وسط مقديشو.
فيما وقع تفجير ثان بعد نحو ساعة من التفجير الأول بين تقاطعي “زوبي ودن وداغتا” في حي ودجر، شرقي العاصمة.
وبحسب المصدر الأمني، فإن التفجير يعتقد أنه ناتج عن مواد متفجرة ألصقت بسيارة كانت تمر بين تقاطعي زوبي ودن وداغتا بحي ودجر، شرقي العاصمة.
ولم يتضح بعد إذا ما كان الانفجاران قد أسفرا عن وقوع ضحايا، لا سيما وأنه لم يصدر أية بيانات عن السلطات في البلاد، كما لم تتبن أي جهة الحادث.
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