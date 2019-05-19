رسمياً..الحكم السوداني وليد يعلن موعد اعتزاله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الحكم السوداني وليد محمد أحمد اعتزاله التحكيم رسميًا، وذلك بعد إدارته للمباراة المرتقبة في أبطال أمم أفريقيا بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع يونيو المقبل. وقال الحكم وليد محمد أحمد في تصريحٍ مقتضبٍ لـ”باج نيوز” إنّه سيتجّه إلى التحليل والعمل كمحاضر في الاتحاد الأفريقي. وتقرّر بأمر الاتحاد الأفريقي”كاف” أنّ يكون الحكم السوداني وليد محمد أحمد ضمن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب أبطال أفريقيا المقرّر لها الرابع والعشرين من مايو الجاري بالمغرب.

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