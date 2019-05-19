وصول كميات كبيرة من القمح والوقود للبلاد

الخليج 365 :

كشف مدير هيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد علي عن تفريغ باخرتي قمح بحمولة 66 ألف طن وأخرى بحمولة 45 ألف طن للتفريغ. وقال إن العمل بالميناء يسير بصورة جيدة.

وأكد في تصريح لـ(سونا) اليوم (الأحد) أن موقف المواد البترولية مطمئن،وأوضح أن هناك باخرة بحمولة 45 ألف طن جازولين شارفت على انتهاء التفريغ ، كما ستدخل باخرة أخرى اليوم للتفريغ بحمولة 21 ألف طن غاز.

وأضاف بأن العمل بالميناء الجنوبي للحاويات يسير بصورة جيدة ويصل مستوى المناولة في اليوم ما بين 800-850 حاوية.

وأشار الى أن إجراءات الدفعة الأولى التي تم استيعابها المتضمنة 1200 من العمال و720 من الموظفين فيما يتعلق باستيعاب العمالة المؤقتة قد شارفت على النهاية وسيتم استيعاب العمالة المتبقية على دفعات.