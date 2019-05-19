والي شمال كردفان يوجه بتوفير حصة الولاية كاملة من الدقيق

الخليج 365 :

أكد والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء محمد خضر حامد، أن الولاية تبذل قصارى جهدها لتحسين الإمداد المائي وتأمين الاحتياجات الضرورية من السلع والخدمات، داعياً إلى ضرورة إلزام الشركات بتوفير حصة الولاية من الدقيق.

واجتمعت آلية متابعة السلع والخدمات بولاية شمال كردفان، يوم الأحد، بقاعة مجلس الوزراء برئاسة الوالي، بمشاركة وفد قوى الحرية والتغيير بالولاية، واستمع الاجتماع إلى تقارير مفصلة من أعضاء اللجنة حول موقف الإمداد للسلع الضرورية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، بجانب توزيع الدقيق لمحليات الولاية، بالإضافة لتوفر الوقود.

وأشار المدير التنفيذي لمحلية شيكان، عبدالهادي عبدالله، إلى ترتيبات المحلية واستعداداتها لفصل الخريف بفتح المجاري وإزالة المخلفات في بعض المواقع، متطرقاً إلى الحلول التي وضعتها المحلية لحل مشكلة المياه، التي تعاني منها بعض أحياء مدينة الأبيض.

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وأوضح عبدالهادي الخطة الخاصة ببداية توصيل المياه من منطقة بربر إلى العين، بجانب الالتزام ببرمجة توزيع المياه بالمدينة.

وأكد المدير العام للمالية التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الوالي بالاهتمام بمعاش الناس وتوفير الدقيق والوقود لمحليات الولاية، موضحاً المساعي الجارية لزيادة مخزون الولاية من الغاز.

وأشار وفد إعلان الحرية والتغيير إلى شكاوى المواطنين من نقص الإمداد المائي بالمدينة، مؤكدين ضرورة التنسيق لحلها.