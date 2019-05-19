السعودية تودع (250) مليون دولار لدى بنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أودعت وزارة المالية السعودية، الأحد، مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي، (250 مليون دولار أميركي)، لحساب بنك السودان المركزي.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن:”هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم السعودية للسودان”، لافتا إلى أن هذا الدعم “سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، وخصوصا سعر صرف الجنيه السوداني”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد وقع نهاية الشهر الماضي اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.