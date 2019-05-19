مدير مياه الخرطوم : الحل الجزري في إنشاء محطات نيلية كبيرة

التاريخ: 19-مايو-2019
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أكد مدير عام هيئة مياه الخرطوم المكلف مهندس مالك عمر العبيد، تجاوز الهيئة لأزمة المياه في مناطق الشح بعد استقرار إمداد التيار الكهربائي الذي أدى إلى تشغيل الآبار الجوفيه في الأحياء بطاقتها القصوي.
وأعلن في تصريح صحفي اليوم (الأحد) أن الحل الجزري لأزمة المياه بالولاية يكمن في إنشاء مزيد من المحطات النيلية لإنتاج وضخ كميات كبيرة من المياه.
وأبان أن اللجوء للآبار ليس هو الحل لكثرة مشاكلها التشغيلية التي تؤدي لتوقفها، وقال: من العسير توفير مولدات لأكثر من 1700 بئر في الولاية.
وأوضح بحسب الصيحة الآن -أن جهود الهيئة لم تتوقف في معالجة الشكاوى التي ترد من المواطنين الخاصة بنقص الإمداد، مبيناً أن التمدد السكاني الأفقي والرأسي في الولاية فاقم من أزمة المياه، مشيراً إلى أن هناك مخططات سكنية نشأت بالولاية لم تراع مصادر المياه، داعياً إلى معالجة هذا الخلل حتى لا يمتد تأثيره ويسهم في تفاقم المشكلة مستقبلاً.
وقال إن ترشيد المياه برنامج معمول به في العالم لكنه غير مطبق في السودان، مشيراً إلى أن المواطن يستخدم مياه الشرب لأغراض واستخدامات أخرى في البنيان وري الزراعة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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