جولة خارجية لـ”صلاح قوش” بين القاهرة وواشنطن

أوردت صحيفة مصادر السودانية الصادرة يوم الأحد بأن مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش في جولة خارجية ستمتد لفترة طويلة.. وأنه قد التقى مسؤولين نافذين في المخابرات المصرية وسياسيين مصريين معنيين بالشأن السوداني.

Advertisements

وبحسب الصحيفة فإن لقاءات قوش بالنخب المصرية كشفت عن تحفظات محددة للقاهرة حيال بعض مواقف الحراك الذي فرضه واقع الإطاحة بالرئيس البشير وبدت مصر قلقة على مجريات الأحداث في السودان.. وقد سجل قوش زيارة اجتماعية للسيد محمد عثمان الميرغني بمصر الجديدة.

والتقى قوش في أمريكا نافذين في البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأمريكية وتناولت اللقاءات هناك مجمل الأوضاع التي تجري الآن بالسودان وكيفية التعاطي معها مستقبلاً.. وتفيد متابعات (مصادر) أن قوش سيبقى خارج السودان لفترة قد تطول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)