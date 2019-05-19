لجنة تقصي حقائق حول حادثة مقر اليوناميد بغرب دارفور

شن والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود هجوماً عنيفا،ً على بعثة اليوناميد بالولاية، واصفاً إياها بأنها تتماطل في تسليم آلياتها ومقارها للحكومة.

وكشف اللواء بدوي في تصريح بحسب (smc) عن تكوين لجنة تقصي حقائق حول حادثة تعرض مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “اليوناميد” بولاية غرب دارفور لعمليات اعتداء ونهب وسرقة وتخريب وتدمير للمعدات والأجهزة، مبيناً أن الممارسات التي وقعت في مقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير لا تشبه أخلاق السودانيين، كاشفاً عن تسريب البعثة لمجموعة من معداتها إلى السوق بطريقة غير سليمة قبل حدوث عمليات النهب والتخريب.

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وأكد والي غرب دارفور المكلف على إستكمال خروج بعثة اليوناميد من ولايات دارفور وفقاً للإتفاق الذي تم بين الحكومة والأمم المتحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)