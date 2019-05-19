النيل الأبيض تنجح في مكافحة ٨٠% من آفة العنتد

أكد المهندس الصادق محمد دفع الله مدير وقاية النباتات بولاية النيل الأبيض أن إدارته تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الآفات الزراعية قبل بداية الموسم الزراعي الصيفي.

وأبان في تصريح بحسب(سونا) أن نسبة مكافحة آفة العنتد بلغت٨٠% من المواقع المستهدفة، وتوقع أن تكتمل المكافحة بنهاية الشهر الجاري، موضحاً أن إدارته فرغت حالياً من المسح الميداني لآفة الفار.

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وأشار الصادق إلى أن المسح أظهر انفجاراً عديداً لآفة الفار بالمشاريع المطرية بالضفة الغربية، مؤكداً أن عملية المكافحة ستكون في منتصف يونيو المقبل عقب عيد الفطر بتوزيع الطعم السام في كل المواقع المستهدفة، مشيراً إلى أن إدارته كافحت الجراد ساري الليل في عدد من المواقع جنوب مدينة الجبلين بمناطق أبورماد والمخاليق.

وتوقع مدير وقاية النباتات ظهور كميات كبيرة من الجراد ساري الليل في شهر اغسطس المقبل بناءاً علي مؤشرات ظهوره حالياً ، وقال إن أهم التحديات التي تواجه إدارة وقاية النباتات هي شح السيولة وأن الادارة لاتستطيعأن تتحصل على مبالغ الدعم الاتحادي الذي يصل اليها نقداً لانجاز المهام المطلوبة في توفير الوقود ودفعيات العمال ، مؤكدا أن الإدارة تضطلع بدورها في الإرشاد الوقائي والمكافحة الكيميائية للمزارعين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)