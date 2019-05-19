دعوة غير مسبوقة من نائب جمهوري لعزل دونالد ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر النائب الجمهوري، جاستن أماش، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب “عزله”، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الأبيض.

واتهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل، وليام بار، بتضليل العامة “عمدا” بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، المتعلق بـتدخل روسيا المزعوم الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي سلسلة من التغريدات، قال أماش إنه “لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس”، مشيرا إلى أن التقرير حدد “عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة”.

وأضاف أنه “بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص غير الرئيس الأمريكي”.وتابع: “بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى للسلوكيات التي تستوجب العزل”.

وتجاوزت تصريحات النائب الجمهوري أماش حتى تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديمقراطية البارزة في الكونغرس.

بدورها، حضت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب.

وقالت موجهة كلامها إلى أماش: “لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي لعزل الرئيس ويمكنك أن تدعمه معي”. وكان ترامب أعلن أن تقرير مولر برأه بالكامل.