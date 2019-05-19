تفريغ بواخر قمح ووقود بالميناء الجنوبي

أكد مدير هيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد علي، أن العمل بالميناء يسير بصورة جيدة، كاشفاً عن تفريغ باخرتي قمح بحمولة 66 ألف طن، وأخرى بحمولة 45 ألف طن، فيما يجري تفريغ بواخر وقود.

وشدد على أن موقف المواد البترولية مطمئن، موضحاً أن هناك باخرة بحمولة 45 ألف طن جازولين شارفت على إنتهاء التفريغ، كما ستدخل باخرة أخرى “الأحد” للتفريغ بحمولة 21 ألف طن غاز.

وأضاف أن العمل بالميناء الجنوبي للحاويات يسير بصورة جيدة ويصل مستوى المناولة في اليوم ما بين 800- 850 حاوية.

وفيما يتعلق باستيعاب العمالة المؤقتة في الهيكل الثابت قال مدير الهيئة، إن إجراءات الدفعة الأولى التي تم استيعابها المتضمنة 1200 من العمال و720 من الموظفين، قد شارفت على النهاية وسيتم استيعاب العمالة المتبقية على دفعات.