ممر شرفي من إيبار احتفالا بتتويج برشلونة

أقام فريق إيبار الأسبانى ممر شرفى لضيفه برشلونة أبطال الليجا فى المباراة التى تجمع الطرفين حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الليجا. وقرر مسئولو فريق إيبار إقامة الممر الشرفى للاعبى برشلونة فى ملعب "إيبوروا" إحتفالاً بهم بعد التتويج بلقب الدورى الأسبانى فى الموسم الجارى.

وحسم فريق برشلونة لقب الدورى الأسبانى للموسم الثانى على التوالى مع أرنستو فالفيردى والـ 26 فى تاريخ البلوجرانا مع المسابقة المحلية. وقبل مواجهة إيبار، يتصدر فريق برشلونة جدول مسابقة الليجا برصيد 86 نقطة بفارق 10 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ 76 نقطة.

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