حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هدية من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بمناسبة كأس الأمم الأفريقية. وقام أبو ريدة بتسليم السيسي، مجسم صغير لتميمة البطولة "توت"، بجانب أول بطاقة مشجع. وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة. وتسعى مصر للظفر بلقب البطولة للمرة الثامنة. وأطلقت اللجنة المنظمة موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتلقى هدية بمناسبة كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.