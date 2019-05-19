تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالسودان

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان.

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر والملحق الديني بالسفارة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وقيادات إسلامية وسياسية سودانية، بمدينة الخرطوم.

ويستهدف المشروع الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بالسفارة تنفيذه كل عام، توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار صائم، وتوزيع حوالَي ألفي سلة غذائية في عدد من ولايات ومدن السودان.

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واستهل الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة للسفير جعفر رفع في بدايتها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على عنايتهم ورعايتهم لكل ما يخدم المسلمين في العالم، ولاسيما ما يتصل بتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الكريم، منوهًا بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

من جانبه بيَّن الملحق الديني عبدالله آل الشيخ، أن الملحقية درجت على تدشين حفل إفطار سنوي للصائمين في السودان تزامنًا مع بدء انطلاق هذا المشروع الذي يحمل اسم خادم لحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي سخر وقته وجهده لخدمة المسلمين بالعالم، مزجيًا شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعم ومتابعة أعمال الخير في شهر العطاء.

وأشار آل الشيخ، إلى أن الملحقية أشرفت على عدد من الإفطارات التي أقيمت في كل من معهد أم القرى الإسلامي بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم لعدد ثلاثة آلاف شخص وفي مركز القرآن الكريم بمدينة ودراوة لعدد 100 ألف شخص وفي بعض المراكز الأخرى، والخلاوى لعدد خمسة آلاف شخص في المركز الواحد، إلى جانب توزيع أَلْفَيْ سلة غذائية.