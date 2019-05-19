انفجار ضخم يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصيب 15 شخصا على الأقل بانفجار عبوة بدائية الصنع استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية قرب الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية.
وذكرت مصادر أمنية مصرية لـ “RT” أن عبوة بدائية الصنع كانت بجوار السور أثناء مرور الحافلة في منطقة الرماية.
وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 مواطنا من جنوب إفريقيا، وسيارة خاصة يستقلها 4 أشخاص، ما أدى إلى سقوط نحو 15 جريحا بخدوش. وأضافت المصادر أن عربات الإسعاف وقوات الأمن انتقلت إلى الموقع لمتابعة الحادث والوقوف على ملابساته.
ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على الانفجار.
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