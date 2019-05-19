خطيبة خاشقجي تلتقي “المرأة القوية”… ماذا دار بينهما

الخليج 365:

نشرت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، صورا لها صحبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وأرفقت خديجة خاشقجي الصور التي نشرتها، اليوم الأحد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتعليق قالت فيه: “عندما تقترب القلوب تتحدث لغة يصعب ترجمتها، التقيت بهذه المرأة القوية عضوة الكونغرس @SpeakerPelosi، وتشاركنا حزننا الواحد، وهو فقدان الحبيب، وصاحب القلم الحر”.

وأضافت: “دعتني إلى مكتبها خلال زيارتي وتعرفت عليها عن قرب. أنا فخورة بمعرفتها وبوقوفها الكامل مع قضيتي وقضية كل أصحاب الحرية”.