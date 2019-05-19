*والصراحة راحة..

*وما يحتاج إلى أن نتحدث عنه بصراحة كثيرٌ في أيامنا هذه..

*فمثلاً دولتا الخليج لابد من مواجهتهما بصراحة..

*فإن كان دعمهما من أجل إعادة انتاج نظام شمولي جديد في بلادنا فبلاش..

*لا نريد دعماً مهما عظم فهو ثمنٌ قليل مقابل الديمقراطية..

*ومشكلتهما مع الديمقراطية هذه مشكلة داخلية تخصهما لا يجب تصديرها إلينا..

*وكذلك مشكلتهما مع الإخوان المسلمين…وإسلامهم السياسي..

*فهما يصدرانها إلى بعض الدول من حولنا ؛ إجهاضاً لثورات الربيع العربي..

*والتصدير هذا يكون رغباً بالمال…أو رهباً بالسلاح..

*ومن لا يريد أن يفهم فلا مندوحة من مواجهته صراحةً ؛ لا تلميحاً..

*مهما تكن الصراحة هذه منافية لأعراف الدبلوماسية..

*ومن قضايانا التي تتطلب الصراحة أيضاً قضية مجلس الصحافة…مع الصحافة..

*وما دعانا إلى تذكر المجلس هذا الآن منشوره الخاص بالفساد..

*فهو لا يزال يمارس أساليب الشمولية ذاتها التي كان عليها في عهد الإنقاذ..

*ولا غرو في ذلك…فهو كان يتبع للمخلوع ؛ مباشرةً..

*وأدمن تعميم منشورات المنع عن تناول قضايا الفساد تماهياً مع هوى رئيسه..

*فمن أكثر ما كان يكرهه البشير سيرة الفساد..

*وإذا عُرف السبب بطل العجب ؛ والسبب عُرف فور أن لم يعد يرقص…و يفسد..

*وليس وحده من كان يفسد ؛ بدليل من هم في كوبر الآن من أهله..

*ثم كبار القطط السمان من رموز حزبه الـ لا وطني..

*علماً بأنه هو من كان يعين قادة المجلس هذا…وما زالوا في مناصبهم إلى اليوم..

*لم تواكب أذهانهم ضرورات المرحلة…ولم تتبدل أساليبهم..

*ومما نقوله بصراحة – كذلك – ميلنا إلى تصديق حميدتي في نفيه ضرب الثوار..

*فهو إنسان صريح…وعديد الشواهد تثبت ذلك..

*طيب ؛ من الجهة التي تضرب بالرصاص وهي تتخفى بأزياء قوات الدعم السريع؟..

*هذا ما نرجو من حميدتي الكشف عنه بأعجل ما يمكن..

*فإن كانت هي كتائب علي عثمان أو أمن الوطني الطلابي فليضرب بيد من حديد..

*وهو يعرف كيف يضرب…..وبالقانون..

*ثم مواصلةً للصراحة هذه نلفت الأنظار إلى الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون..

*فهي ما زالت بعيدة عن نبض الثورة…رغم الإحلال والإبدال..

*وجمال مصطفى يبدو أنه تشبع بما عاش فيه من أجواء الشمولية سنين عددا..

*ومن ثم لا يصلح لمنصب المدير العام للهيئة هذه..

*ورغم إنه زميل دراسة عزيز – بمدارس حلفا – إلا أن الحق أحق بأن يُتَّبع..

*اللهم إلا أن يواكب سريعاً…واليوم قبل الغد..

*والصراحة راحة !!.

الانتباهة