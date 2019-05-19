*والصراحة راحة..
*وما يحتاج إلى أن نتحدث عنه بصراحة كثيرٌ في أيامنا هذه..
*فمثلاً دولتا الخليج لابد من مواجهتهما بصراحة..
*فإن كان دعمهما من أجل إعادة انتاج نظام شمولي جديد في بلادنا فبلاش..
*لا نريد دعماً مهما عظم فهو ثمنٌ قليل مقابل الديمقراطية..
*ومشكلتهما مع الديمقراطية هذه مشكلة داخلية تخصهما لا يجب تصديرها إلينا..
*وكذلك مشكلتهما مع الإخوان المسلمين…وإسلامهم السياسي..
*فهما يصدرانها إلى بعض الدول من حولنا ؛ إجهاضاً لثورات الربيع العربي..
*والتصدير هذا يكون رغباً بالمال…أو رهباً بالسلاح..
*ومن لا يريد أن يفهم فلا مندوحة من مواجهته صراحةً ؛ لا تلميحاً..
*مهما تكن الصراحة هذه منافية لأعراف الدبلوماسية..
*ومن قضايانا التي تتطلب الصراحة أيضاً قضية مجلس الصحافة…مع الصحافة..
*وما دعانا إلى تذكر المجلس هذا الآن منشوره الخاص بالفساد..
*فهو لا يزال يمارس أساليب الشمولية ذاتها التي كان عليها في عهد الإنقاذ..
*ولا غرو في ذلك…فهو كان يتبع للمخلوع ؛ مباشرةً..
*وأدمن تعميم منشورات المنع عن تناول قضايا الفساد تماهياً مع هوى رئيسه..
*فمن أكثر ما كان يكرهه البشير سيرة الفساد..
*وإذا عُرف السبب بطل العجب ؛ والسبب عُرف فور أن لم يعد يرقص…و يفسد..
*وليس وحده من كان يفسد ؛ بدليل من هم في كوبر الآن من أهله..
*ثم كبار القطط السمان من رموز حزبه الـ لا وطني..
*علماً بأنه هو من كان يعين قادة المجلس هذا…وما زالوا في مناصبهم إلى اليوم..
*لم تواكب أذهانهم ضرورات المرحلة…ولم تتبدل أساليبهم..
*ومما نقوله بصراحة – كذلك – ميلنا إلى تصديق حميدتي في نفيه ضرب الثوار..
*فهو إنسان صريح…وعديد الشواهد تثبت ذلك..
*طيب ؛ من الجهة التي تضرب بالرصاص وهي تتخفى بأزياء قوات الدعم السريع؟..
*هذا ما نرجو من حميدتي الكشف عنه بأعجل ما يمكن..
*فإن كانت هي كتائب علي عثمان أو أمن الوطني الطلابي فليضرب بيد من حديد..
*وهو يعرف كيف يضرب…..وبالقانون..
*ثم مواصلةً للصراحة هذه نلفت الأنظار إلى الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون..
*فهي ما زالت بعيدة عن نبض الثورة…رغم الإحلال والإبدال..
*وجمال مصطفى يبدو أنه تشبع بما عاش فيه من أجواء الشمولية سنين عددا..
*ومن ثم لا يصلح لمنصب المدير العام للهيئة هذه..
*ورغم إنه زميل دراسة عزيز – بمدارس حلفا – إلا أن الحق أحق بأن يُتَّبع..
*اللهم إلا أن يواكب سريعاً…واليوم قبل الغد..
*والصراحة راحة !!.
الانتباهة
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