وجدي ميرغني : ضعف التمويل وراء تدني الإنتاجية

التاريخ: 19-مايو-2019
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عَقَدَت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، دورتها التاسعة والثلاثين بجدة خلال يومي الثامن والتاسع من شهر رمضان، التمويل الزراعي في السودان.
وضمن هذا المحور قُدِّمت أوراق من د. وجدي ميرغني محجوب بعنوان: “تمويل القطاع الزراعي في السودان”، ود. أحمد مجذوب الذي تناول المشكلات الشرعية في تطبيقات التّمويل الزراعي والحلول المُتاحة، وعَرَضَ د. أحمد الناير جابر، تجربة البنك الزراعي، كَمَا قدّم د. سليمان هاشم عرضاً لتجربة مَصرف المُزارع التجاري.
وأشار د. وجدي ميرغني في ورقته لضُعف الإنتاجية بشكلٍ عامٍ، على الرغم من أنّ المساحة الصالحة للزراعة تُعادل ثلثي المساحة الكلية للسودان، عازياً تدني الإنتاجية لضعف التمويل.
وعرض ميرغني،بحسب صحيفة السوداني – بيانات دقيقة عن تمويل القطاع الزراعي بالمُقارنة مع القطاعات الأخرى خلال سنتين، وقال إنّ مُعدّل الإنفاق الحكومي على الزراعة في بعض الدول مُقارنةً بالسودان تبلغ (0.3%) فقط، مُقارنةً بكوريا (024%)، ومصر (4.7%)، والأردن (8%)، ودفع ميرغني بمُقترحات عدّة لمُعالجة مشاكل التمويل عبر صيغة التّعاقُدات الزراعيّة وهي إنتاج زراعي مُشترك وفقاً لاتفاقٍ بين المُستثمر والمُزارعين، على أن يتّفق طرفا التعاقُد على شراء المُستثمر للمُنتج بسعرٍ مُحدّدٍ مُسبقاً، وخصم تكلفة المُدخلات من إيرادات المزارع بمُجرّد بيع المُنتج.
وقدم نماذج لتمويل صغار المُزارعين، وزيادة إنتاجية الفول السوداني في الزراعة التقليدية وتمويل المشاريع التطويرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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