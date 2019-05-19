بعد أن كثر الهجوم عليها..فضائية مشاهدة تقرر: (برامج العيد من القيادة بس)

كشف مصدر مطلع أن إدارة البرامج بفضائية مشاهدة عقدت اجتماعها التحضيري لوضع خطة برامجية لعيد الفطر المبارك، وبدا الحضور في طرح افكار برامجية تناسب الأوضاع التي تمر بها البلاد بحسب ما ذكرت صحيفة السوداني .

لكن فاجأ مدير البرامج الحضور إذ ختم الاجتماع قائلا: (نحن تعبنا من الهجوم اليومي علينا، وعشان نرتاح كل برامج العيد من داخل ساحة الاعتصام بالقيادة بس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)