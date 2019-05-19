مصر.. انفجار بالقرب من منطقة الأهرامات وهذه جنسيات المصابين

انفجر جسم غريب ادى الى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 سائح من جنوب افريقيا وسيارة ملاكى يستقله 4 مواطنين، وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن انفجارا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.

وأفادت مصادر طبية لـ "RT" بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 17 شخصا، موضحة أنهم 10 مصريين و7 مواطنين من جنوب إفريقيا.