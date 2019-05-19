مصر.. انفجار بالقرب من منطقة الأهرامات وهذه جنسيات المصابين

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن انفجارا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.
وأفادت مصادر طبية لـ "RT" بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 17 شخصا، موضحة أنهم 10 مصريين و7 مواطنين من جنوب إفريقيا.
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