وأضاف المحققون - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القرار يبدو كمحاولة سياسية لتجريم عمليات البحث والإنقاذ، مما يزيد "مناخ العداء " تجاه المهاجرين.
وأشار الخطاب إلى أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان لدى المهاجرين التى تنص عليها المواثيق الأممية، لافتا إلى أن إيطاليا ملزمة بإنقاذ المهاجرين فى الأوقات الصعبة.
وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى قد عرض القرار قبيل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبى الأسبوع الجارى، والذى تسعى الأحزاب القومية والمناهضة للهجرة للفوز بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحتج على اعتزام إيطاليا غلق موانئها أمام المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.