الدفاع المدنى السعودى: وفاة طفل بعد إنقاذه من مجرى سيل بحى دحضه

نشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدنى السعودى، صورة لعملية إنقاذ طفل 3 سنوات سقط فى مجرى سيل بحى دحضه. وقالت الصفحة، إن الطفل توفى لاحقا فى المستشفى.

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