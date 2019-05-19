رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في إيطاليا

وقدم رونالدو موسما جيدا مع يوفنتوس، إذا قاده إلى التتويج بكأس السوبر أمام ميلان بتسجيله هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له في المباراة النهائية، وساهم بأهدافه الحاسمة في فوز الفريق الإيطالي بلقب بطل الدوري للموسم الثامن على التوالي.
كما ساهم النجم البرتغالي في وصول اليوفي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ودافع كريستيانو رونالدو (34 عاما) عن ألوان البيانكونيري في 30 مباراة، وأحرز خلالها 22 هدفا، وصنع 11 هدفا، في أول موسم له بالكالتشيو.
واعتمدت رابطة الدوري الإيطالي، وفقا لـ "La Gazzetta dello Sport"، على مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية، وقد تم اختيار الأفضل بناء على بيانات "Opta Sports" و"Netco Sports".
وسيتسلم رونالدو جائزة أفضل لاعب قبيل مباراة فريقه أمام أتلانتا، اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ 34 الأخيرة من الكالتشيو.
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