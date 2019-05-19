مُزارعون: انشغال الحكومة عن الزراعة يُهدِّد بفشل الموسم

وأشار الأمين عبد الرحمن المزارع بمشروع الرهد الزراعي إلى أنّ الزراعة مواقيت, وقال حسب (السوداني) لا بُدّ أن تجرى العمليات الفلاحية وفقاً لتلك المواقيت لإكمال تأسيس زراعة المحاصيل والاستعداد والتحضير المُبكِّر لإنجاح الموسم الزراعي, لافتاً إلى تباطؤ الجهات المُختصة في توفير مُدخلات الزراعة على رأسها الجازولين، بجانب عدم تكوين جسمٍ لوضع الخُطط لإنجاح المُوسم, مشيراً لعدم قيام الدولة حتى الآن بما هو مطلوبٌ منها، مُؤكِّداً أنّ تأخير توفير الجازولين قد يضر بالمُوسم الزراعي.
وأشار محمد إبراهيم المُزارع بمشروع الرهد الزراعي إلى عدم وضوح الرؤية للمُوسم الزِّراعي, مُؤكِّداً خُرُوج عددٍ من الشركات للتعاقد مع المزارعين, وقال لـ (السوداني)، إنّ الجازولين هو أول وأهم مدخل، لكنه لم يتوفّر حتى الآن إلا عبر السوق الأسود، بجانب عدم التحضير للموسم, وأضاف: لا بُدّ من الإسراع في توفير الجازولين خلال شهر مايو الحالي حتى لا يخرج المزارع من هذا الموسم.
وقال محمد عبد الرحيم المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، إنّ هنالك غياباً للأجسام التي تمثل المُزارعين، وبالتالي لا يُوجد من يسمع صوت المُزارع ويُطالب بحقوقه في ظل انشغال الدولة بقضايا سياسية, لافتاً الى أن انشغال الدولة عن الزراعة يؤدي إلى فشل الموسم, وقال إن الزراعة مواقيت وأيِّ تأخيرٍ يضر بزراعة المحاصيل.
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