مُزارعون: انشغال الحكومة عن الزراعة يُهدِّد بفشل الموسم

وأكّد علي عبد الله المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، دور البنك الزراعي الكبير, وقال إنّ البنك يقوم بعمليات التّمويل للمُزارع الذي توفرت لديه شروط التمويل, مُعرباً عن أمله في أن يقدم البنك الزراعي المزيد من التّجويد في الأداء، مُبيِّناً قيام أفرع البنك الزراعي كَافّة بواجبها تجاه المُزارعين.

وأشار محمد إبراهيم المُزارع بمشروع الرهد الزراعي إلى عدم وضوح الرؤية للمُوسم الزِّراعي, مُؤكِّداً خُرُوج عددٍ من الشركات للتعاقد مع المزارعين, وقال لـ (السوداني)، إنّ الجازولين هو أول وأهم مدخل، لكنه لم يتوفّر حتى الآن إلا عبر السوق الأسود، بجانب عدم التحضير للموسم, وأضاف: لا بُدّ من الإسراع في توفير الجازولين خلال شهر مايو الحالي حتى لا يخرج المزارع من هذا الموسم.

وقال محمد عبد الرحيم المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، إنّ هنالك غياباً للأجسام التي تمثل المُزارعين، وبالتالي لا يُوجد من يسمع صوت المُزارع ويُطالب بحقوقه في ظل انشغال الدولة بقضايا سياسية, لافتاً الى أن انشغال الدولة عن الزراعة يؤدي إلى فشل الموسم, وقال إن الزراعة مواقيت وأيِّ تأخيرٍ يضر بزراعة المحاصيل.