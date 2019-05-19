ترامب قد يعفو عن متهمين بارتكاب جرائم حرب

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب طلب التحضير الفوري للوثائق اللازمة مشيرا إلى أنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في "يوم الذكرى" الذي يوافق 27 مايو / أيار والذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك.
وقال مسؤول:
"إن تجميع ملفات العفو تستغرق عادة شهورا ولكن وزارة العدل حثت على استكمال هذا العمل قبل هذه العطلة".
ويخص أحد الطلبات قائد العمليات الخاصة في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية إدوارد جالاجر والذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل وقتل أسير من الأعداء بسكين أثناء خدمته في العراق.
وأكدت الصحيفة أن من المعتقد أيضا أن يشمل ذلك قضية الميجر ماثيو جولستين الضابط بالقوات الخاصة بالجيش والمتهم بقتل أفغاني أعزل في 2010.
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