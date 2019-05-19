والي غرب دارفور يدين عمليات النهب والاعتداء على مقر اليوناميد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود، عمليات الاعتداء والنهب الذي تعرض له مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) بالولاية قبيل تسليمه إلى السلطات السودانية بساعات تنفيذا لاستراتيجية الخروج التدريجي لليوناميد من دارفور.

وأوضح الوالي في مؤتمر صحفي، أن الممارسات التي وقعت في مقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير لا تشبه أخلاق السودانيين.

وأبان الوالي أن هناك عدة عوامل تسببت في الحادث من بينها العراقيل التي وضعتها إدارة البعثة والمماطلة في إكمال عملية التسليم والتسلم وسلوكيات بعض العاملين فيها.

وقال الوالي المكلف، إن السلطات الأمنية ضبطت مجموعات كبيرة من المعدات التي بُيعت من إدارة البعثة للشركات والأفراد، بحجة أنها منتهية الصلاحية للاستخدام، ولكنها فوجئت بهذه المعدات وهي تباع في الأسواق وقد تحفظت السلطات على تلك المواد والمعدات لحين الانتهاء من التحقيق فيها.

ودعا الوالي كل من أخذ أو نال أو وجد أي قطعة من معدات وآليات البعثة تسليمها إلى السلطات خلال أربع وعشرين ساعة فقط، وأن كل الذين شاركوا في هذا التدمير والتخريب ولم يقوموا بإعادة تلك المعدات بعد انقضاء المدة الممنوحة ستتم محاكمتهم أمام القضاء.

وأعلن الوالي عن تشكيل فرق أمنية مشتركة للشروع فوراً في عمليات التفتيش لاستعادة تلك المعدات والآليات.

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