الخليج 365:

غرمت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عبد اللطيف حاج نور شابين مبلغ (200) جنيه لكل منهما وفي حالة عدم الدفع السجن شهر وذلك من القانون الجنائي، وتشير تفاصيل البلاغ المدون بأن المتهمين حضروا لانعقاد جلسة متهمين بأحداث الشغب وكان المتهمون داخل قاعة المحاكمة وشاهدهما حاجب المحكمة الشاكي وقد التقطوا صوراً للمتهمين وهما داخل قفص الاتهام وبعد خروجهم من الجلسة قام الشرطي بتفتيش هاتفهما وضبط الصور داخل الهاتف وتم تدوين بلاغ في مواجهتما وقدما للمحاكمة. المادة السابقة أطول شارب في الإسلام..!.. بقلم منى ابو زيد المقالة القادمة اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.. رؤية بمنظار سياسي!!

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كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة لشابين قاما بهذا الفعل داخل المحكمة …. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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