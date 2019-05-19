الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب

وقال بيسكوف خلال لقاء على قناة "روسيا 1" الروسية: "نحن نأمل بأن يتم هذا اللقاء، ولكن هناك الكثير من التساؤلات، لأنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء على الأقدام، وقد يكون قصيرا جدا، ومن الممكن أن يجري هذا اللقاء على هامش أحدى الفعاليات، ومتفق عليه مسبقا، وبأعمال تحضيرية وجدول أعمال، وهذا على الأغلب هو المطلوب وفقا للمصلحة العامة".
وأضاف أن موسكو تنتظر مبادرات واشنطن بشأن لقاء بوتين وترامب، مؤكدا أنه لا توجد مقترحات أمريكية حتى الآن.
وأكد أن الحديث عن آفاق العلاقات الروسية الأمريكية لا يزال صعبا "في ضوء الحملة الانتخابية المقبلة" في الولايات المتحدة، موضحا: "لا يكاد أن يجرؤ أي شخص على وضع توقعات بشأن مستقبل علاقاتنا في العامين المقبلين".
ودقق أن شيئا ما في العلاقات الروسية الأمريكية سيتضح بعد شهر واحد في قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستجري في مدينة أوساكا اليابانية.
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