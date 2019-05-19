مباراة كرة قدم تتسبب في شجار مسلح بين عائلتين بالعراق

تسببت مباراة لكرة القدم في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، في شجار مسلح بين عائلتين، أدى إلى إصابة فتاة بطلق ناري.

وذكر بيان لشرطة ذي قار أن "مشاجرة اندلعت بين أبناء عائلتين على خلفية مباراة لكرة القدم في ساحة خُماسية، أسفرت عنها إصابات لدى الطرفين"، مبينا أن "قوة أمنية قامت بتنفيذ حملة اعتقالات بحقهما".

وأضاف أن "فتاة أصيبت بطلق ناري بسب المشاجرة بعد إلقاء القبض على المتسببين، قبل أن تتوجه الأجهزة الأمنية وتطوق مكان الحادث، حيث تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين آخرين".