4 قتلى جراء سقوط رافعة في مدينة إسرائيلية

ووقع الحادث المأساوي إثر سقوط وحدات إسمنتية ثقيلة تستخدم لتثبيت الرافعة على الأرض، ما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال على الفور، فيما بقي الرابع داخل الرافعة على ارتفاع عدة أمتار ولم يستطع رجال الإطفاء انتشال جثته بعد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث المأساوي نجم عن خلل تقني أو إهمال بشري، وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث وتوقيف ثمانية عمال آخرين لاستجوابهم.
وألقى وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، حاييم كاتس، اللوم بشأن الحادث على العمال أنفسهم، غير أن العضو في الكنيست أيمن عودة، رئيس قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، شدد عبر حسابه في "تويتر" على أن ما حصل هو نتيجة مباشرة لتجاهل وإهمال شركات البناء والسياسيين لحياة العمال.
وارتفع بذلك عدد العمال الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء بإسرائيل منذ بداية العام الجاري إلى 20 قتيلا، حسب النشطاء المدافعين عن حقوق العمال.
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