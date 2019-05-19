الشرطة تحتفل باليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل

وقال إن الخط الساخن تم إنشاؤه في العام 2008م وافتتح رسميا في العام 2009 وأول احتفال باليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل في العام 2012 وبذلك أصبح السودان عضواً في الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل ومقرها هولندا.

من جانبه أفاد معاوية عبدالكريم مدير قرية الطفل بالإنابة أن فلذات أكبادنا هم جزء من هذا الحراك وهم الحاضر والمستقبل، مثمنا الشراكة مع شرطة حماية الأسرة والطفل ودورها الكبير في الحماية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أفاد العقيد قرشي أن السودان هو أول دولة إفريقية في عضوية الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل.

وأوضح أن الخط الساخن 9696 يمتاز بالسرية التامة بين المتصل وإدارة حماية الأسرة ومن مميزاته مجانية الخدمة على مدار الـ24 ساعة ويتولى الرد على المكالمات في الخط الساخن 9696 نخبة من الاختصاصيين النفسيين والباحثين الاجتماعيين والقانونيين المدربين على التعامل مع قضايا ومشاكل الأطفال في سرية تامة.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل يجئ في السابع عشر من شهر مايو من كل عام.