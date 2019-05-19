الشرطة تحتفل باليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل

وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح العقيد شرطة قرشي السر مدير إدارة حماية الأسرة والطفل المكلف أن الخط الساخن 9696 خط مجاني لمساندة الطفل، عبارة عن مركز اتصال داخل إدارة حماية الأسرة والطفل يقوم باستقبال الاتصالات والشكاوى والاستفسارات من الأطفال أنفسهم أو أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم في سرية تامة وهو آلية من آليات حماية الطفل يعزز ويشرح ثقافة الخدمة في كيفية حماية طفلك.
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أفاد العقيد قرشي أن السودان هو أول دولة إفريقية في عضوية الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل.
وأوضح أن الخط الساخن 9696 يمتاز بالسرية التامة بين المتصل وإدارة حماية الأسرة ومن مميزاته مجانية الخدمة على مدار الـ24 ساعة ويتولى الرد على المكالمات في الخط الساخن 9696 نخبة من الاختصاصيين النفسيين والباحثين الاجتماعيين والقانونيين المدربين على التعامل مع قضايا ومشاكل الأطفال في سرية تامة.
الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل يجئ في السابع عشر من شهر مايو من كل عام.
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