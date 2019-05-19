استئناف التفاوض بين “العسكري” و”قوى الحرية” اليوم

تُستأنف اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بعد توقف استمر ثلاثة أيام.

وأعلن المجلس العسكري في تعميم صحفي استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم.