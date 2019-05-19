إعلان تحالف باسم قوى السلام والعدالة

أعلن أمس تحالفٌ باسم قوى السلام والعدالة المتحدة، ككيان سياسي جديد في الساحة السياسية وذلك بمنبر وكالة السودان للأنباء.

وعبر مصطفى المنا، رئيس تحالف قوى السلام والعدالة المتحدة، عن دعمه للقوات الشعب المسلحة لدورها المهم في حفظ الوطن والمواطنين من خلال انحيازها لخيار الشعب في إحداث التغيير، مشيرًا إلى أن التحالف يشارك فيه عدد من الأحزاب التي لم تشارك في الحكومة السابقة وكذلك التي لم توقع على ميثاق قوى الحرية والتغيير وبعض منظمات المجتمع المدني المختلفة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة شركاء في الثورة وأن وجودهم في السلطة حاليا وخلال المرحلة الانتقالية ضروري.

وقال إن المخرج للبلاد من الأزمة الحالية هو أن يكون المجلس العسكري الانتقالي في مسافة واحدة من كل المكونات السياسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.