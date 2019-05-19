عودة المفاوضات.. وهذه أبرز شروط المعارضة

يجتمع المجلس العسكري الحاكم في السودان مع المحتجين حول الانتقال السياسي في البلاد بعد توقف المحادثات لمدة ثلاثة أيام بينما تم تطهير الطرق خارج مقر الاعتصام الرئيسي في العاصمة الخرطوم.

في الأثناء أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير اليوم الأحد بالقصر الجمهوري.

وانتهى المجلس من اجتماع عقد ظهر أمس السبت ناقش فيه استئناف التفاوض مع قوى التغيير بعد وضع شروط من بينها فتح المتاريس وخط السكة الحديد، وتم استبدال مكان التفاوض السابق من قاعة الصداقة إلى القصر الجمهوري.

والأربعاء الماضي، علق المجلس العسكري المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعدما قال إن الأمن تدهور في العاصمة الخرطوم، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، وجاء قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادته مع قادة التظاهرات لوضع التصور النهائي بشأن الفترة الانتقالية، وتشكيل ثلاثة مجالس: سيادي وحكومي وتشريعي، خلال هذه المرحلة التي ستستمر ثلاث سنوات.

وأجرى الجانبان عدة جولات من المحادثات منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، منهية حكمه الذي دام 30 عامًا بعد أربعة أشهر من التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، التي لا تزال جارية.

أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان أنه سيستأنف الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربًا عن تمسكه بمطلب تشكيل «مجلس سيادي برئاسة مدنية».

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وأفاد بيان تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة مساء (19:00 ت غ) وستناقش «القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته».

وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي: «نؤكد على تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية».

, أكد المجلس العسكري الانتقالي تمسكه بالاتفاق الذي تم توقيعه مع قوى الحرية والتغيير كاشفاً عن عدم تراجعه عن الاتفاق.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح حسب صحيفة التيار، لا تراجع عن الاتفاق و”سنبدأ من حيث انتهينا”.

وأضاف في حال توصلنا إلى اتفاق حول القضايا العالقة مع قوى الحرية والتغيير سيتم تقديمها إلى قانونيين لوضعها في إطار دستوري.

