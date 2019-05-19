ركود في أسواق مواد البناء بالخرطوم..تعرّف على الأسعار

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الخليج 365 :
شهدت اسعار مواد البناء باسواق الخرطوم استقرارا تاما مع هدوء يصاحبه ضعف في حركة البيع والشراء.
وقال وكيل أحد مصانع الحديد بالسجانة إن اسواق مواد البناء خاصة الاسمنت شهدت استقرارا في الاسعار طوال الفترة التي سبقت السادس من أبريل الماضي حيث سجل طن الاسمنت اليوم الأحد لكل الشركات 8,800 جنيه كما شهدت الأسواق في بعض الاحيان شللا تاما وركودا لحركة البيع رغم ثبات الدولار مقابل العملة المحلية.
واضاف أن طن الحديد شهد انخفاضا طفيفا بين شركة وأخرى مع اختلاف بسيط في السعر بين البيع بالشيك والكاش حيث بلغ طن الحديد الأسعد (4,5 لينيه ) (56) ألف جنيها للشراء بالشيك و(51,500-52,000) جنيها للكاش فيما بلغ طن الحديد التركي (فرونايت) و الاوميقا (52) ألف جنيها للشيك وما بين (46,500-47,000) جنيها بالكاش والابنوب (46,500 -47,000) جنيها للبيع بالشيك و(50,500 -51,000 ) للكاش مقارنة باسعار الطن في الأسبوع الماضي (57) للكاش و(53) ألف جنيها للدفع نقدا معللا ذلك بانخفاض القوى الشرائية إلى نسبة 20% بدلا عن 60-70% قبل السادس من أبريل .
وعبر الوكيل عن استيائه للركود الحاد في الأسواق رغم توفر العملة حيث أصبح العرض أكثر من الطلب مما يحفز العملية التجارية وتنشط السوق وتنخفض الاسعار، معبرا عن تفاؤله بتحسن سوق مواد البناء خلال المرحلة المقبلة من خلال تحسن الاقتصاد الوطني ورفع قيمة الجنيه وخفض الدولار الجمركي وفتح الاستيراد.
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