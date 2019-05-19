- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجّه والي سنار المُكَلّف أحمد صالح عبود بضبط وحسم ورقابة انسياب المَواد البترولية والدّقيق، ووضع آلية للرّقابة من خلال المُتابعة المُستمرة لهذه المَواد لتصل الى المستهلكين وإحكام عمليّات التوزيع.
وألزم الوالي، لجنة إدارة الأزمة في الولاية بضرورة مُراقبة الوضع ورفع التقارير أولاً بأول لمُعالجة أيِّ مُشكلة فى حينها ضماناً لاستمرار انسياب المواد البترولية والتّموينيّة لمحطات الاستهلاك على مُستوى الولاية.
السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بضبط ورقابة انسياب الوقود والدقيق بسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.