توجيهات بضبط ورقابة انسياب الوقود والدقيق بسنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجّه والي سنار المُكَلّف أحمد صالح عبود بضبط وحسم ورقابة انسياب المَواد البترولية والدّقيق، ووضع آلية للرّقابة من خلال المُتابعة المُستمرة لهذه المَواد لتصل الى المستهلكين وإحكام عمليّات التوزيع.

وألزم الوالي، لجنة إدارة الأزمة في الولاية بضرورة مُراقبة الوضع ورفع التقارير أولاً بأول لمُعالجة أيِّ مُشكلة فى حينها ضماناً لاستمرار انسياب المواد البترولية والتّموينيّة لمحطات الاستهلاك على مُستوى الولاية. السوداني المادة السابقة ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة اللحوم المقالة القادمة ركود في أسواق مواد البناء بالخرطوم..تعرّف على الأسعار

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