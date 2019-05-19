ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة اللحوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلق ناشطون فى مواقع التواصل الاجتماعي حمله (خليها تعفن ) لمقاطعة اللحوم بجميع أنواعها اعتباراً من اليوم الأحد. ووجه الناشطون رساله للتجار ومنتجي اللحوم بالقول إن الشعب الذي أسقط نظام الجوع و الظلم شعب قادر على تلقينكم درساً لن تنسوه. ودعت الحملة المواطنين لإنفاذ بالمقاطعة. واعتبر الناشطون أن المقاطعة لكل أنواع اللحوم يدعم الثورة كما أنه أيضاً تفادي للظلم والجشع ومحاربة الأنانيه والدولة العميقة.

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