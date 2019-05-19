شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بعد تصريحات شداد الناريه في التلفزيون استأنفت اندية الممتاز تمارينها .

@ بعض الانديه لم تتوقف تمارينها قط وهي الاشطر .

@ اهلي شندي الذي يتميز باشطر مدير كره هو الاكثر جاهزيه الان .

@ الشنداوي وفقاً لعبد المهيمن لن يرضى هذا الموسم باقل من لقب الممتاز .

@ استغل الشنداوي تخبط ادارة حامل اللقب واعد فريقه بافضل ما يمكن .

@ محنة الهلال وصلت مرحلة ان يمثله مسئول النجيله !!

@ الخرطوم الوطني (مقر التمرد) تراجع عن التمرد وشرع في اداء مباراة مع المنتخب الاولمبي لكن شداد حرمهم من تلك المباراة .

@ شداد معه الف حق فمن غير المعقول ان تعلن عن ايقاف نشاطك وبعدها تُجري مباريات وديه !!

⬇ احزنني موقف المورده وانضمامها للتمرد .

@ المورده لم تكن مؤهله لدخول منظومة الممتاز لكن شداد ضغط على مجلس الاداره حتى مكن المورده من دخول المنظومه .

@ المورده تحالفت مع الانديه التي كتبت المذكرات ضد دخول المورده منظومة الممتاز .

@ المورده ستندم على عضها اليد التي امتدت اليها .

@ لولا شداد لكان مصير المورده مصير بري والتحرير .

@ الزمن دا (البقع ما بقوم)

⬇ اداري خبير بنادي كبير سخر من قرارات المنفلتين والتمردين وقال لصاحب هذه الزاويه (لم يجتمع مجلس اي نادي بالممتاز ليقرر الانسحاب من المنافسات ، دا كلو شغل شله حركها اداري بالاتحاد السابق)

@ الاداري سخر من الدعوه لعموميه الاتحاد وقال (نحن ما قادرين ندعو عمومية انديتنا كيف ندعو عموميه الاتحاد العام) مضيفاً (غالب مجالس الانديه جاءت بالتعيين ولا صوت لها)



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كانت هذه تفاصيل خبر انديه المتمردة تتراجع.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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