القبض على عشرة متهمين بالسطو على منزل رجل اعمال مشهور بالطائف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم ممثلة في مباحث فرعية الخرطوم من القبض على تشكيل إجرامي تمكن من سرقة (4) مليار جنيه من منزل رجال أعمال مشهور بمنطقة الطائف بالخرطوم والقبض على (10) متهمين في أقل من (72) ساعة . وأوضح رئيس فرعية الخرطوم العقيد مصطفى مكاوي لـ (إعلام شرطة الخرطوم) أنه فور تلقي البلاغ من الشاكي تم تشكيل (3) أتيام في عدد من المحاور للتقصي وجمع المعلومات حيث انحصر الاتهام في إحدى المتهمين الأجانب الذي تم مراقبته وتحديد موقعه بمنطقة الحلفاية ببحري وتم مداهمة المنزل حيث قام المتهمون بأظهار شيء من المقاومة والقبض على (10) من المتهمين بينهم (2) من المتهمين الأساسيين الأجانب وأشار العقيد مكاوي الى انه ومن خلال التحري الدقيق اعتراف المتهمين بارتكابهما لجريمة السرقة من المنزل بكسر الغرفة والحصول على النقود من داخل الخزنة مؤكداً استرداد كافة المبلغ المسروق والحيلولة دون التصرف فيه وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المواد (174/181) من القانون الجنائي.