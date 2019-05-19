شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن عمليات تجنيد قسرى تتم لضحايا عمليات التهريب دون علمهم وقالت مصادر إن تجار بشر يقف خلفهم مسؤولين معروفين تورطوا في تلك العمليات واشارت المعلومات الواردة الى أن شبكة يديرها سمسار اريتري يدعى (عبدالسلام) يقوم بالاشتراك مع سمسار سوداني تربطه علاقة عمل بمسؤولين نافذين بتجميع الشباب من اريتريا والسودان واحضارهم بحجة مساعدتهم على الهجرة لايطاليا ويتم تجميع الشباب الاريتريين والسودانيين في نقاط حدودية بين السودان وليبيا ومن ثم يتم تسليمهم لعصابات بشر ليبية تنتشر بالحدود تعمل لصالح حكومة الوفاق الليبية وتقوم تلك العصابات باحتجاز الشباب قبيل تجهيزهم عسكرياً وتسليمهم للقوات الليبية للقتال جنباً الى جنب مع صفوف حكومة الوفاق ضد قوات حفتر. المادة السابقة قبل إستئناف التفاوض !!.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة القبض على عشرة متهمين بالسطو على منزل رجل اعمال مشهور بالطائف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن اخطر الملفان حول زعيم الاتجار بالبشر بالسودان… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.