التحقيق مع مساعد الرئيس المخلوع في الثراء الحرام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق نيابة الثراء الحرام في معاملات مالية مشبوهة لمسؤولين في النظام المخلوع تقدّر بنحو “120” مليار جنيه.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” إنّ الأموال الطائبة التي يجري التحقيق بشأنها تم رصد حركتها في حسابات بنكية خلال أيام”الثورة”.

وبحسب الصحيفة فإنّ من بين الذين تحقق معهم النيابة أحد مساعدي للرئيس المخلوع.