اختار مجلس بلدية مقاطعة هارلمرمير بالإجماع يوم الأربعاء الماضي، الطفل السوداني سامي عادل سليمان كعمدة لأطفال المقاطعة من ضمن مرشحي جميع المدارس، في معركة انتخابية شرسة دافع فيها كل مرشح عن برنامجه الانتخابي الذي طرحه على مجلس البلدية.
وسيكون سامي ممثلاً للأطفال داخل مجلس البلدية، مشاركاً في كل الأمور التي تتعلق بالأطفال في سياسات البلدية، كما هو ممثل لأطفال المقاطعة في قضايا الأطفال التي تناقش على مستوى الدولة.
محمد لم يفز للونه أو مذهبه أو حزبه السياسي، محمد فاز لأن برنامجه الانتخابي كان الأقوى ولذلك فاز في انتخابات ديمقراطية شفافة حسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر طفل سوداني عمدة لأطفال هارلمرمير بهولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.