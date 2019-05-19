طفل سوداني عمدة لأطفال هارلمرمير بهولندا

اختار مجلس بلدية مقاطعة هارلمرمير بالإجماع يوم الأربعاء الماضي، الطفل السوداني سامي عادل سليمان كعمدة لأطفال المقاطعة من ضمن مرشحي جميع المدارس، في معركة انتخابية شرسة دافع فيها كل مرشح عن برنامجه الانتخابي الذي طرحه على مجلس البلدية.

وسيكون سامي ممثلاً للأطفال داخل مجلس البلدية، مشاركاً في كل الأمور التي تتعلق بالأطفال في سياسات البلدية، كما هو ممثل لأطفال المقاطعة في قضايا الأطفال التي تناقش على مستوى الدولة.

Advertisements

محمد لم يفز للونه أو مذهبه أو حزبه السياسي، محمد فاز لأن برنامجه الانتخابي كان الأقوى ولذلك فاز في انتخابات ديمقراطية شفافة حسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)