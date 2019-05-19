كاشا يشن هجوماً عنيفاً ويتحدى

التاريخ: 19-مايو-2019
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شن والي النيل الأبيض الأسبق القيادي بالمؤتمر الوطني عبد الحميد موسى كاشا هجوماً عنيفاً على ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان ناشطون نشروا صوراً قالوا إنها لسيارة برادو يملكها كاشا تم إيقافها على الحدود المصرية، وذهب بعضهم حسب صحيفة التيار، إلى أن كاشا كان هارباً إلى مصر
ولكن الأخير نفى في أحد قوربات الواتساب قصة هروبه، وقال كاشا: (لم أفسد أو أسرق ولست محظوراً من السفر)، وأكد: (سأعود إلى السودان قريباً بعد إجراء الفحوصات الطبية لزوجتي ونجلي)، وأضاف: (الكلفة العالية لتذاكر الطيران جعلتني أغادر بالبر برفقة أسرتي المكونة من ستة أفراد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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