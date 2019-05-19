تحية عسكرية تقود شاباً للسجن

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي صلاح الدين محمد سالم شروني حكماً على شاب انتحل صفة الغير بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة ألفي جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً وذلك لمخالفته للمادتي (60) و(93) من القانون الجنائي المتعلقة باستخدام شارات عسكرية والانتحال.

وقال المتهم حسب صحيفة التيار، أثناء استجوابه بأنه أراد أن يستخرج رخصة القيادة بعد أن فشل عدة مرات واستغل فرصة أسبوع المرور وذهب إلى منزل أسرة صديقه وهو ضابط وقام بأخذ الكاكي الذي يخصه دون علمه برتبة ملازم وذهب إلى الإدارة العامة للمرور بغرض استخراج رخصة القيادة وأثناء ذلك صادفه عقيد وقام بتحيته بكلتا يديه وساور الضابط شك وسأله بأنه ضابط، فأجابه بنعم، وبعد ذلك قام بإحضار أحد أفراد الاستخبارات وذهب معه إلى القسم واعترف لهم بأنه ليس ضابطاً بل طالب يدرس بإحدى المدارس الثانوية وعمل ذلك من أجل استخراج رخصة القيادة بعد أن فشل في استخراجها عدة مرات

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ومن جانبه قال الشاكي بأنه يعمل فرداً بالاستخبارات وبتعليمات من القائد قام بأخذ المتهم إلى قسم الشرطة ودون بلاغ في مواجهته ومن ثم إحضاره إلى المحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)